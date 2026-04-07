国土交通省は7日、2026年度予算の公共事業費配分（箇所付け）を発表した。自治体負担分を含む事業費ベースは、除雪費などの追加支出に備えた保留分も含め、8兆4532億円。埼玉県八潮市の道路陥没事故を教訓として推進する老朽インフラ対策強化や、気候変動に伴う豪雨対策などに充てる。内訳は国の直轄事業が2兆5828億円、自治体への補助事業が5兆8704億円。自治体の災害対策を補助する「防災・安全交付金」は1兆6232億円、一