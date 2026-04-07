南砺市はきょう、再編を目指す2つの病院の今後について、大型連休明けに市長が出席する住民説明会を開くと明らかにしました。南砺市が運営する市民病院と中央病院をめぐっては、人口減少や財政面などを理由に、2年から3年後に、急性期医療の機能を市民病院に集約する方針を市が示しています。きょうの南砺市議会の特別委員会で、市は、広報誌で住民への説明は終えているという認識を示した上で、全市民を対象にした住民説明会を、