オードリー若林正恭（47）が7日、東京・港区のテレビ東京本社で、8日放送開始の同局経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（水曜午後11時6分）取材会に出席した。番組名「アンパラレルド」は“比類なきもの”を意味する。独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げていく。同番組でMCを担当。「探り探りだけど手応えは感じている」とし、「#1