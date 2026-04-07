綾瀬はるか（41）が7日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、17日公開）公開直前3万人イベントに登壇。この日、同劇場の舞台あいさつは全国189劇場で生中継され、同劇場の観客を含む約3万人に綾瀬から直筆のメッセージが記されたラブレターが贈られたが、綾瀬がトークの中で自身が考えるラブレターの定義を口にする一幕があった。「人はなぜラブレターを書くのか」は、00