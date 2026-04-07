大型犬2匹が、全力のプロレスごっこで大盛り上がりしていたら……？参戦したいと勘違いされてしまった飼い主さんのまさかの災難は、記事執筆時点で8.9万回を超えて再生され、「激しい愛情w」「大型犬好きにはたまらない」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬2匹が大暴れしている中、女性が間に入った結果→『遊びに来た』と勘違いして…むちゃくちゃにされる光景】 ワンプロ中に起きたまさかの勘違い