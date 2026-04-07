ホテルヴィスキオ大阪は、「新緑香る魚介と肉の大阪×イタリアンブッフェ」を4月1日から6月30日まで開催する。月替わりメインディッシュは、4月はシチリア風メカジキのグリルと大阪やまつ辻田の山椒香る豚バラ肉のポルケッタ、5月はアクアパッツァと播州百日鶏のラケ、6月はサーモンのムニエルと京都ぽーくのローストポークを提供する。米粉と大豆粉を使うヴィスキオピンサやライブキッチンで仕上げるパスタには大阪・関西近郊の野