神奈川県在住の20代女性・小桜さんが感謝を伝えたいのは、数年前に駅で彼女を助けようとしてくれたサラリーマンだ。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちその時、彼女は電車内で痴漢に遭った直後だったという。＜小桜さんからのおたより＞時期は曖昧ですが2019年の秋頃、朝の満員電車で痴漢をされました。小田急線代々木上原駅付近でした。私はその痴漢をしてきた人に「痴漢しただろ」と声をかけたのですが、電車が駅に