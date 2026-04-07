◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜スタジアム）中日が、４回に逆転を許した。今季初勝利をかけて先発した金丸夢斗投手は、３回まで３安打無失点の立ち上がり。だが、１―０の４回だった。先頭の宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる不運で満塁に。ここで７番・蝦名に、１４７キロの高め直球を中前にはじき返された。中堅手・花田が、ダイビングキャッチ