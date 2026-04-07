◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が、２０２６年の甲子園１号を放った。中野の右犠飛で１点を勝ち越し、なおも続く５回２死二塁の好機。小川の変化球を完璧に振り抜き、左中間席に運んだ。ヤクルト・サンタナに並ぶリーグトップタイの３号２ラン。８打点もトップタイ。「打ったのはチェンジアップ。勝ち越してくれたので自分の打席に集中することができました。いいスイングができた