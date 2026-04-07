ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は準優勝戦3個レースを終え、8日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。この日は追い風が強まり、6Rから安定板が装着された。優勝戦メンバーの中で注目の存在は、当地初の優勝戦進出に成功した登玉隼百（26＝兵庫）だ。準優勝戦は10R3号艇で登場。コースはスタート展示と同じ3コースカドに陣取った。コンマ05のトップスタートを決めると1マークは迷わず捲り