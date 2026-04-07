高市総理は7日、中東情勢を受けエネルギーの安定供給への懸念が高まる中、一部で供給の偏りや流通の見詰まりが生じていることから、医療施設などには直接販売をおこなうよう元売り事業者に要請するなど、対策を強化したと明らかにしました。高市総理「一部で（エネルギー）供給の偏りや流通の目詰まりが生じていることから、その対策を強化しました。具体的には医療、交通などの重要施設に対する燃料油の供給については、優先順位