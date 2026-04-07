与党は7日、2026年度当初予算の成立を受け「国民生活の安定へスピード感を持って、実行していく」（自民党の鈴木俊一幹事長）と着実な執行を誓った。野党は、参院採決では多くの反対票があったとして「今後の予算執行や法案審議では政府の真摯な態度を求めたい」（立憲民主党の水岡俊一代表）と高市政権に反省を求めた。鈴木氏は、高市早苗首相が目標に掲げた3月中の成立ができなかったことについて「残念だが、暫定予算の編成