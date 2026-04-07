鳥取県米子市の公園でのサル飼育を巡り、指定管理者に便宜を図る謝礼に現金100万円を受け取ったとして、県警は7日、受託収賄の疑いで、米子市議稲田清容疑者（56）＝米子市＝を逮捕した。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていない。逮捕容疑は2024年6月ごろ、公園で飼育するサルの頭数を削減するよう市議会での発言を頼まれ、謝礼として100万円を受け取った疑い。稲田容疑者は24年9月11日と25年3月6日の2回、公園のサ