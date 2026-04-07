上方漫才大賞が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催され、新人賞には３年連続出場の吉本興業所属コンビ「ぐろう」が輝いた。トップバッターで「口噛（か）み酒」のネタを披露し、観衆を爆笑の渦に巻き込んだ。結果は３９５点だった。しかし４番手の「例えば炎」がネタを終えた直後、主催者から「集計システムの不具合で、ぐろうの実際の点数は３９８点だった」と訂正され、次に発表された「例えば炎