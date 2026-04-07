俳優の小園凌央（30）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、両親のエピソードを語った。「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。小園の父はタレントのヒロミで、母は松本伊代という芸能一家でもある。2世の恋愛事情トークでは、父ヒロミのエピソードを明かした。家に恋人を連れて行ったことが、「高校生の時1回だけあって」という。「家に来て、袋があって、玄関に。何