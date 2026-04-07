女優河合優実（25）が7日、都内で、映画「LOST LAND」（藤元明緒監督、24日公開）先行上映会でトークイベントを行った。少数民族のロヒンギャ難民たちが約200人出演する初の長編映画として注目を集めている話題作。実話をもとに、難民キャンプで暮らす姉と弟らが家族と再会するため、人身売買などの危機を必死に乗り越えていくストーリー。河合は予告編のナレーションを務めている。河合は最初のあいさつで「作品を広めるチームの