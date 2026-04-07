歌手の岡本幸太が７日のプロ野球・広島―巨人戦（マツダ）の試合前セレモニーにて国歌斉唱を務めた。岡本は広島県広島市出身の歌手で、２０１６年に?歌の国体?と称される日本大衆音楽祭で、グランプリにあたる内閣総理大臣賞を受賞した経験を持つ実力派。プロ野球公式戦での国歌斉唱は岡本自身初の大役で「僕の地元・広島で、しかも小さい頃から大好きな広島カープの公式戦ゲームの国歌斉唱ができるなんて、夢を見ているような