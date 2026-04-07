Rayのファンミーティングが3月20日に原宿ベルエポック美容専門学校で開催されました。今回のテーマは「恋が叶う♡沼力UPファンミ」。自分だけの“沼らせポイント”を見つけたい！そんなぷりかわ女子たちの願いを叶える、特別な一日の様子をお届けします♡恋が叶う♡沼力UPファンミの当日の様子をお届けRayモデルと読者のファンミーティング「恋が叶う♡沼力UPファンミ」が3月20日に開催されました！今回のイベ