セトウチパッケージでロボットによる量産体制が実現／提供：セトウチパッケージ 岡山市に本社を置くセトウチパッケージは、これまで海外の手作業生産に依存してきた特殊な形の紙製パッケージの製造工程を、自社で開発した機械とロボットによって自動化し、国内での安定供給体制を構築したと7日発表しました。 セトウチパッケージの調べ（2026年3月）によりますと、この取り組みは国内の紙器