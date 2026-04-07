顧客から現金をだまし取った詐欺の罪で長野地方裁判所から懲役6年の実刑判決を言い渡された生命保険会社元社員の男が判決を不服として控訴していたことが分かりました。4月2日付で東京高等裁判所に控訴したのは、メットライフ生命保険の元社員、小林貴則被告39歳です。小林貴則被告「全額を返済するため1日でも早く社会復帰したいが、刑期が短くなる可能性があるなら控訴するか悩んでいる」判決前は控訴しない意向を示していました