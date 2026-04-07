下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体が遺棄された事件で6日、逮捕された男が現場まで車で訪れていたことが捜査関係者への取材で分かりました。6日、死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者35歳。身柄は7日午前、飯田警察署に移されました。警察によりますと、甲斐容疑者は3月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。近所の人によりますと、甲斐容疑者は宮崎県延岡市内で両親