東日本大震災からちょうど15年となった3月11日、1台の愛車を手放す決心をした人がいました。静岡･沼津市に住む千野秀雄さん、92歳です。（千野 秀雄さん･92歳）「自分の家族と一緒で、なかなか手放すことができなくてね。いい思い出もたくさんいただきました、この車に」千野さんは若いころ、バスの運転手として働いていたほどの“運転好き”。この車には18年間乗り続けてきましたが、2月に車検が切れたことを切っ掛けに自分の年齢