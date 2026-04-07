「アルテミス計画」の宇宙船が、人類史上地球から最も遠い地点に到達しました。約半世紀ぶりの有人月周回飛行に挑んでいる国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」。4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」は、日本時間7日午前8時過ぎ、月の裏側の飛行中に地球からの距離が40万6700km以上に達し、人類史上地球から最も遠い地点に到達しました。アポロ13号が1970年に打ち立てた記録を6000km以上更新する快挙となります。ハン