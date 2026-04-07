映像に映るのは、炎に包まれる車。閉じ込められた女性が助け出された一部始終です。アメリカ・フロリダ州の路上で車同士の衝突事故が発生し、駆け付けた警察官が見たのは、車の中が炎で包まれている様子です。車の窓を割り、「中に人がいるぞ！」と、炎の中から女性を引きずり出します。女性に大きなけがはなさそうです。車内にまだ人はいるか尋ねると、「子どもが、私の子がいるの」と女性が答えますが、14歳の子どもは自力で脱出