◇プロ野球セ・リーグ阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)阪神が5回に相手のミスも生かし、一挙4得点で勝ち越しました。1−1の5回、先頭打者の福島圭音選手がヒットで出塁すると、犠打で1死2塁のチャンス。1番の近本光司選手はレフトへのフライを打ち上げますが、サンタナ選手が落球。好機が広がると、中野拓夢選手の犠牲フライで勝ち越します。さらに3番の森下翔太選手が小川泰弘投手から左中間への一発。3号2ランでたたみかけます