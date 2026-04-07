6日に行われた社民党・福島瑞穂新党首の会見。まだ続いていましたが、大椿裕子元参院議員が怒りの表情を浮かべ、退席する場面がみられました。一体なぜ？実は、会見には党首選挙で勝利した福島党首の他に、敗れた大椿氏とラサール石井参院議員が出席。記者が大椿氏とラサール氏にもコメントを求めると、司会者が「新党首への記者会見なので、党首への質問に限ってください」と発言する場面がありました。大椿元参院議員：それはひ