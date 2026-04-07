◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)3回まで無失点としていた中日の先発・金丸夢斗投手。4回にDeNA打線の猛攻を浴び、一挙4失点としました。中日打線は初回、1アウト1、3塁と好機をつかみ細川成也選手のタイムリーで1点を先制。援護をもらって先発マウンドにあがった金丸投手は、初回からヒットを浴びるも決定打は許しません。2回を三者凡退とすると、3回にはヒットを浴びるも、DeNA打線を相手に無失点。スコア