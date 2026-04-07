事実上の封鎖が続くホルムズ海峡をめぐり、トランプ大統領は「イランとの交渉期限」をこれまでの「6日」から「7日夜（日本時間8日午前9時）」に延長した。たびたび変わるトランプ氏の発言に世界中が振り回されている。トランプ大統領発言を「タコ」と皮肉る安宅晃樹キャスター：トランプ氏の発言を、アルファベット4文字で表現する言葉があります。それが、「TACO＝タコ」です。「TACO」の意味は「TrumpAlwaysChickensOut」