元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が、５日放送のＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」にゲスト出演した。「世直しのためにアンチに会いたい」というテーマのＶＴＲ前に、アンチの存在についてＭＣの千鳥とトーク。柏木は「私、すっごいエゴサする。自分の名前で」と打ち明けた。過去に経験したＳＮＳでの酷い誹謗中傷を、「ＡＫＢのときの後半とかは、『（グループを）辞めろ』とか『老害』とか」と述懐。「私はそれを全部通報して