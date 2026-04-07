6日、千葉県の「鴨川シーワールド」で一風変わった入社式が行われました。プールサイドに緊張した面持ちで座る新入社員たちの前に、気合の号令とともにシャチの「ララ」が現れます。新人たちがいる場所にゆっくり近づくと、次の瞬間、「テールバースト」と呼ばれるパフォーマンスで、歓迎の水を思い切り浴びせます。この春で9回目となる鴨川シーワールド恒例の激しすぎる入社式。鴨川シーワールド・勝俣浩館長：鴨川シーワールドと