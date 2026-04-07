名古屋で行われている「嵐」のコンサートは、4月8日が最終日。国内外から多くのファンが集結しています。 【写真を見る】”嵐”名古屋でラストツアー 市内の“推し活神社”に｢神席祈願｣でファン続々 嵐がきっかけで日本語を学ぶようになった海外ファンも 三輪神社 そんな中6日は、名古屋市内のあるスポットが賑わいを見せていました。 （ファン歴15年）「うさぎの形のお守りを買って良席祈願と当選祈願をしている