感染力が強い麻疹（はしか）の患者数が、今年に入って３月２９日までで１９７人（速報値）になったと、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）が７日発表した。コロナ禍後で最多となった前年同時期の６０人と比べ３倍以上に達している。ＪＩＨＳは、子どもへのワクチンの定期接種などを呼びかけている。患者数は３月２９日までの１週間で、３０人が新たに報告された。今年の累計患者数を都道府県別でみると、最多の東京が４８人