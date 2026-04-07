きょう夕方、川崎市にあるJFEスチールの工場で工事現場の足場が崩れ、男性作業員5人が落下しました。5人のうち3人が意識不明で、1人はまだ見つかっていないということです。きょう午後4時半前、川崎市川崎区の「JFEスチール東日本製鉄所 京浜地区」で、「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下しました。海上にも落ちてきている可能性があります」と119番通報がありました。落下したのは男性作業員5人で、このうち4人が救