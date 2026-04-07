「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）ヤクルトは先制直後の四回、伊藤の痛恨のトンネルで同点に追いつかれた。好投をみせている先発小川が２死一、二塁で木浪にボテボテのゴロを打たせたが、二塁の伊藤がトンネル。二塁から佐藤輝の生還を許した。さらに五回には１死二塁から近本のレフトへのフライをサンタナが落球。二、三塁にピンチが拡大し、続く中野の犠飛で勝ち越しを許し、さらに森下に２ランを被弾した。