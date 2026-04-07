9日にリニューアルする成田空港の第1ターミナルですが、日本の空の玄関口がどう変わるのか。成田空港第一ターミナルにいるフジテレビ社会部・斉藤昌昭記者とお伝えします。山崎夕貴キャスター：ポイントは2つ。「成田空港、何が便利に？」「滞在をたのしむ注目スポットは？」この2つについて聞いていきます。まずは1つ目です。多くの旅行客が利用する成田空港ですが、今回のリニューアルで何が変わったんですか？フジテレビ社会部