2017年に東日本での販売を終了して以降も根強い人気を誇るスナック菓子「カール」（明治）と、それによく似ていると噂される「パックル」（東ハト）。【写真】見た目ではほとんど区別できませんが、X線を当てると…確かに違う！今、SNS上ではそんな2つのスナック菓子をX線CTで比較した実験が大きな注目を集めている。「東日本では買えなくなってしまった『カール』と、それにそっくりなお菓子『パックル』。味も形もパッケージもよ