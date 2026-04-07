プロeスポーツ組織「RIDDLE」の公式X（旧Twitter）は4月6日、投稿を更新。炎上している件について言及しました。【投稿】RIDDLEが謝罪発端は“いじめ”配信？同アカウントは「【RIDDLE所属選手について】現在、RIDDLE Shadowverse部門所属のMURA選手による発言について、事実関係の確認を含め、Cygames様及び運営事務局様と連携し対応を進めております」と報告。事の発端は、MURA選手がSpicies選手に対する“いじめ”のような配信