北京市文化観光局が発表した統計データによると、4月4日から6日までの清明節連休期間中、北京市を訪れた観光客の数は前年同期比4．4％増の延べ1001万6000人に達した。中国新聞網が伝えた。また、観光消費額は同7．4％増の123億4000万元（約2838億2000万円）に上った。（提供/人民網日本語版・編集/KM）