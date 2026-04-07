元NMB48の白間美瑠さんが、週刊SPA!4月7・14日合併号の表紙の人＆グラビアン魂に登場し、進化した魅力を披露しました。【写真】素肌に透け黒レース姿が表紙白間美瑠さん4th写真集ではバストを腕で隠したトップレス姿もNMB48を経て、多方面で活躍する白間さん。みうらじゅん＆リリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、彼女のスケール感と色気が増した今を激写しました。濡れ髪＆セクシーランジェリー姿