中国の人型ロボット大手のUBテック・ロボティクス（優必選科技）はこのほど、エンボディドインテリジェンス分野の首席科学者を世界から公募し、年俸1500万元（約3億5000万円）以上、最高1億2400万元（約28億7000万円）という破格の待遇を提示しました。国内ロボット業界の報酬水準を塗り替えるだけでなく、米オープンAIやメタなど海外大手と同等の水準に並んだ形です。募集ポストは国籍や年齢、性別を問わず、同社の技術戦略を統括