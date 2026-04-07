元YouTuberで俳優のカルマさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。数年ぶりにイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】数年ぶりにイメチェンしたカルマ「まさか短くなるとは！」カルマさんは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜ビックリした？？」と報告し、2枚の写真を投稿。ロングヘアからスッキリとしたミディアムショートヘアに変身しています。清潔感や爽やかさがグッと増した印象で、とても