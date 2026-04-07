WRX S4が新規注文受付を終了へ…2014年に登場した「WRX S4」は、スバルのスポーツセダン。現行モデルとなる2代目は2021年11月に発表されています。2代目では、スバルの最新プラットフォームである「スバルグローバルプラットフォーム」やボディの骨格を連続させる「フルインナーフレーム構造」を採用したことで、ボディ剛性や操縦安定性がさらに高められているのが特徴です。【画像】超カッコいい！ これが”MTの”スバル「4ド