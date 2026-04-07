Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送が4月6日よりスタートした。大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）、さらにサプライズゲストとして登場した研ナオコが収録時のオフショットを自身のInstagramから公開している。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLE、『テレビ×ミセス』オフショ公開お揃いの衣装に「ジャージ姿かわいい」「激めろ」） 『テレビ×ミセ