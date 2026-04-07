「スターバックス」は、4月8日（水）から、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念したフードとアイテムを、全国の店舗で発売する。【写真】シンプルでかわいい！30周年記念アイテム一覧■オンラインストア限定ボックスを用意今回発売されるのは、素材の味わいにこだわった春のひとときを彩るスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテム。「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ジューシーなブルーベリー果