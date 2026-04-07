今年３月、森保一監督率いる日本代表は英国遠征を行い、スコットランド、イングランドを０−１とそれぞれ撃破している。「欧州の強豪に勝利した。ワールドカップ優勝も夢ではなくなった！」日本国内では、森保ジャパンの戦いに賞賛が高まっている。いかさま選手たちは聖地ウェンブリーでも少しも臆さず、素晴らしい形で得点を奪い、粘り強い守備で勝利を手にした。多くの選手が欧州の最前線で戦い、史上最強の陣容になった裏付