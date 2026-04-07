1週間前の枕崎市に続く、突風と見られる被害です。徳之島の伊仙町で住宅の一部が壊れる被害が27件確認されました。気象庁は8日、職員を現地に派遣し、原因などを調査します。こちらは7日朝の伊仙町にある保育園の防犯カメラの映像です。強い風で奥の遊具が倒れ、その後、大きな遊具も今にも吹き飛びそうな勢いで壁の方へ押し出されていきます。ちょうど同じころの7日午前6時半ごろ、伊仙町では4月の観測史上最大となる最大瞬