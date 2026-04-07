元乃木坂46で俳優の中村麗乃さん（24）について、体調不良のため舞台『ぽっぷす？』を降板することが7日、舞台の公式サイトで発表されました。中村さんは事務所の公式プロフィルによると、2016年に乃木坂46の3期生としてグループに加入。在籍中から個人で舞台作品に出演するなど舞台俳優としてのキャリアを築き、2025年6月にグループを卒業しました。公式サイトでは、「舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中