「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手が３年ぶりの２桁奪三振を記録した。この日は初回からギア全開。初回１死でサンタナを見逃し三振に抑え、ここから奪三振を量産した。二回１死からは５者連続三振。五回には１死から丸山に二塁打を浴びたが、アウトは全て三振だった。２３年６月４日のロッテ戦（甲子園）で１２奪三振して以来、１０３８日ぶりの２桁奪三振。奪三振が多いイメージだが意外にも久し