ダンプカーが高さ約20mの高架から転落。運転手の男性が一時車内に取り残されました。 4月7日午後0時半ごろ、大阪府羽曳野市の南阪奈道路で通行人から「高速道路からダンプが落ちてきた」と通報がありました。 警察などによりますと、高速道路を奈良方面へ走っていたダンプカーが進行方向左側の側壁に衝突し、はずみで対向車線にはみ出して壁を突き破ったとみられ、高さ約20mの高架下に転落したということです