◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）日本ハムが守備の乱れで2点を先制された。4回先頭の中島が放った一塁線のゴロはバウンドが変わって清宮幸のミットの下を抜ける二塁打となった。細野は続く辰己に対して死球。ボイドが右飛で1死一、三塁となった場面で、一塁走者の辰己がけん制に飛び出し、一、二塁間に挟まれる形となった。この挟殺プレーで、清宮幸がボールを落とし、二、三塁